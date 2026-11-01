Arrivano importanti novità in vista del Gran Premio del Qatar di MotoGP. La Yamaha ha comunicato che nessun componente della sua squadra (né il team ufficiale con Quartararo e Rins e né quello Pramac Miller-Augusto Fernandez) sarà a Lusail il prossimo fine settimana per il terzultimo appuntamento del Mondiale. Il motivo è legato al conflitto in Medio Oriente, che ha già fatto posticipare il Gran Premio del Qatar da aprile a novembre. Dopo la decisione comunicata dalla casa giapponese, la MotoGP ha confermato che tutti gli altri team hanno ricevuto le giuste garanzie e che saranno regolarmente in pista. Nella giornata di sabato 31 ottobre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump - che si prepara alle elezioni di midterm in programma martedì 3 novembre - partecipando a un evento di Halloween nella sua casa di Mar-a-Lago è tornato a parlare del conflitto con l'Iran: "Non sono molto affidabili. Fanno un accordo e poi si tirano indietro. Vedremo se alla fine lo faranno. Noi non abbiamo fretta. Ci ancora uno o due siti nucleari di cui occuparci, ma possiamo farlo in 10 minuti e abbiamo un piano".