MotoGP, oggi il GP Malesia: orari tv, griglia di partenza a Sepang e ultime news
Alex Marquez partirà ancora dalla pole nella gara lunga delle 8 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dopo la Moto3 e la Moto2). In prima fila ci saranno anche suo fratello Marc e Pedro Acosta, vincitore del sabato. Per il nove volte iridato occasione ghiotta di allungare ancora sull'infortunato Jorge Martin, assente per infortunio: se dovesse vincere o chiudere 2°, Marc Marquez potrebbe avere la prima chance mondiale in Qatar settimana prossima
- Ore 3.35: Warm Up MotoGP
- Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 5: Moto3 – Gara
- Ore 6: Paddock Live
- Ore 6.15: Moto2 – Gara
- Ore 7.15: Paddock Live
- Ore 7.30: Grid
- Ore 8: MotoGP - Gara
- Ore 8: Zona Rossa
- Ore 10: Race Anatomy
- Prima della MotoGP spazio come sempre alla Moto3, che scatterà alle 5 del mattino con Quiles in pole e Bertelle dalla 5^ casella, e alla Moto2 dalle 6.15, dove prosegue la lotta per il titolo tra Izan Guevara e Manu Gonzalez: il primo partirà terzo, alle spalle di Holgado e Piqueras, il secondo dalla terza fila. Nelle retrovie gli italiani
- Giornata molto calda con temperature comprese tra i 26 gradi del mattino e i 32 previsti in occasione della gara MotoGP. C'è una concreta possibilità che possa piovere nel pomeriggio malese, come peraltro successo nella Sprint di ieri: da capire se l'eventuale precipitazione arriverà dopo la fine delle gare o meno. Come sempre a Sepang il cielo sarà da monitorare minuto dopo minuto...
- Ieri Alex Marquez ha firmato la pole position, ma nella Sprint ha sprecato tutto, cadendo dopo 3 giri mentre si trovava al comando. Ne ha approfittato Pedro Acosta, che ha vinto la gara corta davanti a Marc Marquez e a Marco Bezzecchi
- Con il forfait di Jorge Martin, che ci riproverà in Qatar, Marc Marquez ha allungato a +19 in classifica e punta a racimolare punti preziosi anche nella gara di oggi. Se dovesse vincere o fare secondo, il nove volte iridato avrebbe la prima chance di poter chiudere aritmeticamente i conti per il titolo a Lusail, la prossima settimana