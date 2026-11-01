Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

MotoGP, oggi il GP Malesia: orari tv, griglia di partenza a Sepang e ultime news

gp malesia fotogallery
25 foto
Dorna

Alex Marquez partirà ancora dalla pole nella gara lunga delle 8 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dopo la Moto3 e la Moto2). In prima fila ci saranno anche suo fratello Marc e Pedro Acosta, vincitore del sabato. Per il nove volte iridato occasione ghiotta di allungare ancora sull'infortunato Jorge Martin, assente per infortunio: se dovesse vincere o chiudere 2°, Marc Marquez potrebbe avere la prima chance mondiale in Qatar settimana prossima

HIGHLIGHTSCLASSIFICA - PAGELLE

ALTRE FOTOGALLERY

MotoGP, griglia di partenza Sepang: gara alle 8

motogp

Alex Marquez firma la pole a Sepang davanti a suo fratello Marc e Acosta. Ogura, Bezzecchi e Di...

20 foto

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Sepang

MotoGp

Marc Marquez chiude al 2° posto la Sprint di Sepang e porta a 19 i punti di vantaggio su Jorge...

28 foto

Marquez scivola nelle Pre-quali: la FOTOSEQUENZA

SEPANG

Il campione della Ducati è scivolato in curva 15 nelle prime fasi delle Pre-qualifiche, senza...

32 foto

GP Malesia: chi è in Q2 e chi dovrà fare il Q1

MotoGp

Marc Marquez è il migliore nelle Pre-qualifiche di Sepang. Alle spalle del leader del Mondiale ci...

21 foto

Martin rinuncia alle Pre-quali: "Deve riposare"

APRILIA

Il venerdì di Jorge Martin in Malesia si è chiuso dopo pochi minuti di Pre-qualifiche....

11 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    MotoGP a Sepang: domenica la gara lunga alle 8

    GUIDA SU SKY

    Dagli orari (in notturna e di primo mattino in Italia) alle repliche: ecco la guida completa al...

    Miller, rabbia al rientro ai box. Poi le scuse

    JACK LA FURIA

    L'australiano, 17° a inizio Sprint, è rientrato ai box dopo le prime gocce di pioggia, ma non ha...

    Diggia: "Sassolini addosso, c'è tanto brecciolino"

    5° posto

    Di Giannantonio, 5° nella Sprint, ha parlato a Sky dell'asfalto di Sepang: "Ti arrivano tante...