Alex Marquez partirà ancora dalla pole nella gara lunga delle 8 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dopo la Moto3 e la Moto2). In prima fila ci saranno anche suo fratello Marc e Pedro Acosta, vincitore del sabato. Per il nove volte iridato occasione ghiotta di allungare ancora sull'infortunato Jorge Martin, assente per infortunio: se dovesse vincere o chiudere 2°, Marc Marquez potrebbe avere la prima chance mondiale in Qatar settimana prossima

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