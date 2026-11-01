Il tema degli eventuali ordini di scuderia sta infiammando il paddock nelle ultime, decisive, gare del Mondiale. Sabato, dopo la Sprint in Malesia e il duello con Ogura, Marc Marquez aveva parlato così a Dazn Espana: "Il paddock è piccolo. Ogura cercava di starmi davanti perché altrimenti sapeva che avrebbe perso il podio : non può stare tra me e Bezzecchi, altrimenti gli toglie punti". Dopo la gara di Sepang, che ha visto perlatro un duello "in famiglia" tra Ogura e Bezzecchi con tanto di contatto , Massimo Rivola ha risposto alle parole di Marquez, sempre a Dazn Espana: " Quello che dice Marc non mi interessa molto sinceramente . Anche perché credo che i giochi di squadra li facciano più in casa loro... in famiglia ".

Dall'Igna: "Marc e Alex sono fratelli, diventa più facile"

Anche Gigi Dall’Igna è stato interpellato sul tema ai microfoni di Dazn Spagna: "Questo è uno sport e prima di tutto bisogna rispettare tutti i piloti che corrono e rischiano la vita in moto. È chiaro che i costruttori possono chiedere qualcosa, ma devono comunque fermarsi dove comincia il rispetto per la persona, per il pilota. Noi abbiamo fatto questo, Marc e Alex poi sono fratelli, probablmente diventa tutto più facile. Quello che diciamo ai nostri piloti è di non mettersi in difficoltà tra piloti della stessa marca e finora, a parte nell'inizio del campionato, è filato tutto molto liscio". Infine, nel media scrum, a Marc Marquez è stato chiesto se avesse temuto gli ordini di scuderia Aprilia durante la gara: "Cavolo! Oggi non ce ne sono stati, ma oggi qualcuno si prenderà una bella tirata d'orecchie!", ha risposto, riferendosi al contatto Ogura-Bezzecchi sopracitato.