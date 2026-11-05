Di Giannantonio a velocità ridotta: "Ho 10-12 km/h in meno, ma non dipende da me"

In Malesia Fabio Di Giannantonio ha accusato un calo nella velocità di punta della sua Ducati VR46: "10-12 km/h in meno - ha confermato nel media scrum alla vigilia del GP Qatar -. Ma bisogna chiedere a qualcun altro perchè ho questa differenza. Non dipende da me, non ho preso chili, lo scorso anno ero stato uno dei più veloci sul rettilineo. Sono sempre io sulla moto...". Poi a Sky: "Voglio chiudere in bellezza la stagione"