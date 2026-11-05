Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Di Giannantonio a velocità ridotta: "Ho 10-12 km/h in meno, ma non dipende da me"

vr46

In Malesia Fabio Di Giannantonio ha accusato un calo nella velocità di punta della sua Ducati VR46: "10-12 km/h in meno - ha confermato nel media scrum alla vigilia del GP Qatar -. Ma bisogna chiedere a qualcun altro perchè ho questa differenza. Non dipende da me, non ho preso chili, lo scorso anno ero stato uno dei più veloci sul rettilineo. Sono sempre io sulla moto...". Poi a Sky: "Voglio chiudere in bellezza la stagione"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Alex Marquez operato: "Passo per tornare al 100%"

gresini

Il messaggio dello spagnolo pilota Gresini su Instagram: "Intervento senza complicazioni: rimosse...

Marquez omaggia vittime della tragedia di Toledo

il gesto

Un pensiero alle 69 vittime della tragedia ferroviaria di Toledo, che negli ultimi giorni ha...

Rivola: "Marc? Giochi squadra li fanno più loro"

botta e risposta

Il tema degli ordini di scuderia accende il finale del Mondiale MotoGP. Dopo le dichiarazioni di...

Tardozzi: "Bagnaia? Non ho idea di cosa intenda"

ducati

Davide Tardozzi, team manager Ducati, è intervenuto su Sky Sport e ha risposto alle dichiarazioni...

Guidotti: "Qatar? Raul in dubbio fino all'ultimo"

trackhouse

Il team manager Trackhouse Francesco Guidotti ha parlato a Sky dopo la gara in Malesia:...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS