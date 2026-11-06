Moto2, GP Qatar: Holgado 1° nelle pre-qualifiche. Terzo Guevara, 4° Gonzalez, 5° ViettiLOSAIL ©Ansa
Holgado è stato il più veloce nel venerdì di Losail. Terzo Guevara, distante in classifica soltanto 3,5 punti dal leader Gonzalez, quarto nelle Pre-qualifiche. Quinto un ritrovato Vietti, migliore degli italiani. Lunetta e Arbolino e saranno costretti a passare sabato dal Q1. Domenica la gara della Moto2 è in diretta tv alle 15.15 su Sky Sport e in streaming su NOW
Il promo round è andato a Manuel Gonzalez. Nella sfida per il titolo con Guevara lo spagnolo di Intact ha segnato la prima giornata, fissando anche il nuovo record della pista in prequalifica (ribassato ulteriormente da Holgado), dopo aver sfoggiato un gran bel ritmo (fin dalla Fp1 per la verità): Manu ha lavorato come sempre con un occhio alla gara, accumulando giri senza cambiare gomme, ma quando l’ha fatto ha messo la sua firma rifilando 4 decimi a Escrig.
Sfida Mondiale divisa… da 3,5 punti
L’espressione di Guevara al box era piuttosto contrariata, per come risponde la moto, ma la pista del Qatar è sempre stata un po’ più favorevole al suo avversario che in classifica lo precede di 3,5 punti. Con le gomme nuove la situazione è poi migliorata, Izan ha staccato il terzo tempo mettendosi davanti al suo avversario che poi, con gomme usate, è riuscito a firmare un super giro dove pagava soli dodici millesimi da Holgado, giro annullato per un’escursione oltre il limite della pista, ma è chiaro che Gonzalez è in forma e soprattutto molto determinato, al netto di un quarto tempo che non dice tutto.
Bene Vietti, Lunetta e Arbolino fuori dal Q2
In forma è anche Celestino Vietti, secondo nel primo turno e infine quinto in pre-qualifica, davanti ad Agius e Alonso. Costretti a passare dalla Q1 gli altri due italiani: diciannovesimo Lunetta, ventiquattresimo Arbolino.