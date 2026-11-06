Holgado è stato il più veloce nel venerdì di Losail. Terzo Guevara, distante in classifica soltanto 3,5 punti dal leader Gonzalez, quarto nelle Pre-qualifiche. Quinto un ritrovato Vietti, migliore degli italiani. Lunetta e Arbolino e saranno costretti a passare sabato dal Q1. Domenica la gara della Moto2 è in diretta tv alle 15.15 su Sky Sport e in streaming su NOW

Il promo round è andato a Manuel Gonzalez . Nella sfida per il titolo con Guevara lo spagnolo di Intact ha segnato la prima giornata, fissando anche il nuovo record della pista in prequalifica (ribassato ulteriormente da Holgado) , dopo aver sfoggiato un gran bel ritmo (fin dalla Fp1 per la verità): Manu ha lavorato come sempre con un occhio alla gara, accumulando giri senza cambiare gomme, ma quando l’ha fatto ha messo la sua firma rifilando 4 decimi a Escrig.

Sfida Mondiale divisa… da 3,5 punti

L’espressione di Guevara al box era piuttosto contrariata, per come risponde la moto, ma la pista del Qatar è sempre stata un po’ più favorevole al suo avversario che in classifica lo precede di 3,5 punti. Con le gomme nuove la situazione è poi migliorata, Izan ha staccato il terzo tempo mettendosi davanti al suo avversario che poi, con gomme usate, è riuscito a firmare un super giro dove pagava soli dodici millesimi da Holgado, giro annullato per un’escursione oltre il limite della pista, ma è chiaro che Gonzalez è in forma e soprattutto molto determinato, al netto di un quarto tempo che non dice tutto.