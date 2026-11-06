Quiles, già campione del mondo, è stato il più veloce anche nel venerdì di Pre-qualifiche a Lusail. Alle sue spalle Almansa e Munoz. Solo 18° Pini, costretto sabato a passare dal Q1. Out Bertelle dopo la caduta nelle libere: per il pilota italiano frattura del primo metacarpo della mano sinistra e operazione programmata nelle prossime ore. A forte rischio anche gli ultimi due GP stagionali MOTOGP: LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Sotto i riflettori che illuminano la pista di Doha, brilla il numero 28 di Quiles. ll neo campione del mondo, caduto al mattino, non è sazio; ha già vinto undici gare quest’anno, ha scavato un solco tra sé e gli avversari, il suo dominio non è mai stato in discussione. E’ il nuovo fenomeno della Moto3, l’ennesimo talento lanciato nel motomondiale da Aspar Martinez, ama il sapore della vittoria. E vuol ribadire di non avere rivali.

Che sfida per il podio Mondiale L’unico che potrebbe sbarrargli la strada è Almansa che vuole comunque dimostrare di essere un pilota più veloce; persa da tempo la sfida per il titolo, il pilota di Intact, cerca la prova d’orgoglio. Un’altra pole position, un’altra vittoria (tre fino a qui) per chiudere bene la stagione dove ha sempre e solo inseguito. E poi c’è il secondo posto da confermare: l’aritmetica lo mette a confronto con Carpe e Uriarte, entrambi staccati a pari merito di 23 punti. Nessuno dei due ha però centrato la qualifica diretta, dovranno passare dal Q1, e con un bel distacco da recuperare (più di un secondo da Quiles).

Pini fuori dal Q2, weekend già finito per Bertelle Davanti, i primi quattro hanno trovato subito il passo giusto: dal quinto in poi i distacchi salgono oltre il mezzo secondo. Guido Pini, diciottesimo, paga addirittura un secondo e due decimi di ritardo. Purtroppo, manca all’appello Matteo Bertelle, caduto e infortunatosi nel primo turno del mattino. Per il pilota italiano frattura del primo metacarpo della mano sinistra e operazione programmata nelle prossime ore: a forte rischio anche gli ultimi due GP stagionali, a Portimao e Valencia.