Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Moto3, GP Qatar (Lusail): Quiles 1° nelle Pre-qualifiche, Bertelle out per infortunio

gp qatar
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

©Ansa

Quiles, già campione del mondo, è stato il più veloce anche nel venerdì di Pre-qualifiche a Lusail. Alle sue spalle Almansa e Munoz. Solo 18° Pini, costretto sabato a passare dal Q1. Out Bertelle dopo la caduta nelle libere: per il pilota italiano frattura del primo metacarpo della mano sinistra e operazione programmata nelle prossime ore. A forte rischio anche gli ultimi due GP stagionali

MOTOGP: LE PRE-QUALIFICHE LIVE

 

Sotto i riflettori che illuminano la pista di Doha, brilla il numero 28 di Quiles. ll neo campione del mondo, caduto al mattino, non è sazio; ha già vinto undici gare quest’anno, ha scavato un solco tra sé e gli avversari, il suo dominio non è mai stato in discussione. E’ il nuovo fenomeno della Moto3, l’ennesimo talento lanciato nel motomondiale da Aspar Martinez, ama il sapore della vittoria. E vuol ribadire di non avere rivali. 

Che sfida per il podio Mondiale

L’unico che potrebbe sbarrargli la strada è Almansa che vuole comunque dimostrare di essere un pilota più veloce; persa da tempo la sfida per il titolo, il pilota di Intact, cerca la prova d’orgoglio. Un’altra pole position, un’altra vittoria (tre fino a qui) per chiudere bene la stagione dove ha sempre e solo inseguito. E poi c’è il secondo posto da confermare: l’aritmetica lo mette a confronto con Carpe e Uriarte, entrambi staccati a pari merito di 23 punti. Nessuno dei due ha però centrato la qualifica diretta, dovranno passare dal Q1, e con un bel distacco da recuperare (più di un secondo da Quiles). 

Pini fuori dal Q2, weekend già finito per Bertelle

Davanti, i primi quattro hanno trovato subito il passo giusto: dal quinto in poi i distacchi salgono oltre il mezzo secondo. Guido Pini, diciottesimo, paga addirittura un secondo e due decimi di ritardo. Purtroppo, manca all’appello Matteo Bertelle, caduto e infortunatosi nel primo turno del mattino. Per il pilota italiano frattura del primo metacarpo della mano sinistra e operazione programmata nelle prossime ore: a forte rischio anche gli ultimi due GP stagionali, a Portimao e Valencia.

 

Moto3, GP Qatar: i risultati delle Pre-qualifiche

Moto3, GP Qatar: i risultati delle Pre-qualifiche

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Alex Marquez operato: "Passo per tornare al 100%"

gresini

Il messaggio dello spagnolo pilota Gresini su Instagram: "Intervento senza complicazioni: rimosse...

Marquez omaggia vittime della tragedia di Toledo

il gesto

Un pensiero alle 69 vittime della tragedia ferroviaria di Toledo, che negli ultimi giorni ha...

Rivola: "Marc? Giochi squadra li fanno più loro"

botta e risposta

Il tema degli ordini di scuderia accende il finale del Mondiale MotoGP. Dopo le dichiarazioni di...

Tardozzi: "Bagnaia? Non ho idea di cosa intenda"

ducati

Davide Tardozzi, team manager Ducati, è intervenuto su Sky Sport e ha risposto alle dichiarazioni...

Guidotti: "Qatar? Raul in dubbio fino all'ultimo"

trackhouse

Il team manager Trackhouse Francesco Guidotti ha parlato a Sky dopo la gara in Malesia:...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS