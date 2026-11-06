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MotoGP, oggi le Pre-qualifiche in Qatar: gli highlights da Lusail. VIDEO

MotoGp
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Fabio Di Giannantonio frantuma il record della pista di Lusail della pole 2025 di Marc Marquez, firmando il miglior tempo nelle Pre-qualifiche in Qatar proprio davanti al ducatista. 3° Bezzecchi, 4° un Bagnaia in una delle migliori versioni 2026. In Q2 anche Jorge Martin, che ha stretto i denti e chiuso 7°, dando importanti segnali in vista del weekend. Costretto al Q1 Pedro Acosta, solo 14°. Sabato qualifiche alle 12.40 e Sprint alle 17, tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

I QUALIFICATI AL Q2 DI LUSAIL

Sfida aperta in Qatar. Marc Marquez contro le Aprilia, ovviamente, ma ci sono anche le altre Ducati. Alla fine Di Giannantonio (VR46) ha messo tutti in fila: giro capolavoro e nuovo record della pista. D’altronde in Qatar Fabio ha vinto la sua prima gara in MotoGP. Il campione della Ducati ha chiuso comunque secondo, davanti a Bezzecchi, che fin dal primo turno di prove libere ha alzato l’asticella a ogni uscita. Marco è in forma, ma ogni volta il catalano ha risposto, rimettendosi davanti. Siamo solo a venerdì, ma non è più tempo di calcoli, la partita si gioca a ogni turno.

Martin in Q2, bene anche Bagnaia

Martin è tornato: settimo, al momento è staccato di sei decimi da Di Giannantonio, la buona notizia per lui è che ha accumulato un buon numero di giri, sempre a ridosso degli avversari più veloci; rispetto alla Malesia, dove aveva dato forfait il sabato per il riacutizzarsi del dolore al polso fratturato il sabato in Australia, è un bel passo avanti. La speranza, sua e di Bezzecchi, è di allontanare l’epilogo di questo campionato che volge a favore di Marquez, forte di un vantaggio di 44 lunghezze su Martin e di 67 su Bezzecchi. A Doha Marc ha il primo match point a portata di mano, se guadagna altri 30 punti sul connazionale e 8 sul romagnolo. Ma attenzione a Bagnaia: quarto e convincente, fin dalla FP1, resuscitato dalle curve del Qatar ("Qui la mia moto funziona meglio, ma non abbiamo fatto nulla di diverso"), da cui sono assenti tutte le Yamaha, rimaste a casa per i timori legati alle tensioni in Medio Oriente.

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