Il pilota VR ha firmato il nuovo record a Lusail in 1:50.406: "Sì, è una pista che mi piace e anche un po' talismano, ma nelle prime libere prendevo due secondi, poi abbiamo cambiato un po' di cose e siamo andati benissimo. Le Aprilia potranno fare molto bene, secondo me la media sarà la gomma da gara". Il weekend in Qatar prosegue sabato con le Qualifiche alle 12.40, Sprint Race alle 17 e gara lunga domenica alla stessa ora. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS PRE-QUALIFICHE