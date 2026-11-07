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Martin 3° oggi a 14 giorni dall'infortunio: "Ci si rialza sempre, spero sia d'ispirazione"

il ritorno

A 14 giorni dall'infortunio di Phillip Island Martin ha chiuso 3° la Sprint del Qatar, più forte di un polso destro rotto e di una partenza dall'11^ casella che l'aveva fatto arrabbiare: "All’inizio con l’adrenalina non sentivo dolore, poi nel finale ho gestito - ha detto a Sky -. Si può sempre tornare da un brutto momento, spero di ispirare la gente. Per me questa è già una vittoria". Il GP da 22 giri è un'incognita, ma Jorge con 1 punto può rinviare la festa al rivale: "Per il podio sarà difficile però..."

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