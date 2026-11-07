Marc Marquez: "Incidente con Bezzecchi? Non ho fatto nulla di strano"

Marc Marquez è intervenuto su Sky Sport dopo la vittoria nella Sprint in Qatar, che gli ha regalato il primo match point mondiale per la gara lunga. Lo spagnolo ha commentato l'incidente con Bezzecchi. Ecco le sue parole

Ti chiedo il tuo punto di vista sulla dinamica dell'incidente con Bezzecchi.

"Io ero davanti, non ho fatto nulla di strano in quella curva. Semplicemente Bezzecchi penso che fosse mezzo secondo al giro più veloce di me, non so se si aspettava di passarmi all'interno lì, ma io alla curva 1 stacco tardi, vado un po' lungo, torno, faccio pick-up... se guardate dall'elicottero ogni giro è uguale, sia che sono da solo, sia con un altro pilota".

Intanto ti faccio i complimenti per la gara. Poi siccome di quell'episodio si parla, ti devo dire la lettura che abbiamo dato noi e devo essere onesto. Cioè Bezzecchi entra, si vede a un certo momento che quando tu ti accorgi che c'è Bezzecchi dentro e forse anche un po' più avanti di te, provi a raddrizzare la moto, però il contatto avviene e lui cade. In questi casi di solito la sanzione la danno. Ci chiedevamo quale potesse essere il loro punto di vista e anche il tuo su questa cosa.

"Ti ho detto, guarda tutta la gara dall'elicottero, e vedrai che ogni giro in curva 1 faccio lo stesso. In quel punto quando sono andato dentro a cercare il cordolo per fare il pick-up, ho visto che c'era una moto dentro, ho sollevato forte. Io sono quello che cerca di non avere contatti perché sono davanti in campionato".

Però nessuno dice che tu hai cercato il contatto.

"Alla fine quello che arriva da dietro è quello che sa com'è la situazione".

Il contatto comunque c'è stato, giusto?

"Sì, sì. Mi si è aperto tutto l'airbag. Ma è stato un incidente molto simile a quello dell'Indonesia, secondo me. Lui è molto veloce questo weekend, va fortissimo, e ha una percorrenza che va mezzo secondo più forte di tutti. Sta andando veramente forte e noi non possiamo andare così."