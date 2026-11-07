Marc Marquez: "Incidente con Bezzecchi? Non ho fatto nulla di strano"ducati
Marc Marquez è intervenuto su Sky Sport dopo la vittoria nella Sprint in Qatar, che gli ha regalato il primo match point mondiale per la gara lunga. Lo spagnolo ha commentato l'incidente con Bezzecchi. Ecco le sue parole
Ti chiedo il tuo punto di vista sulla dinamica dell'incidente con Bezzecchi.
"Io ero davanti, non ho fatto nulla di strano in quella curva. Semplicemente Bezzecchi penso che fosse mezzo secondo al giro più veloce di me, non so se si aspettava di passarmi all'interno lì, ma io alla curva 1 stacco tardi, vado un po' lungo, torno, faccio pick-up... se guardate dall'elicottero ogni giro è uguale, sia che sono da solo, sia con un altro pilota".
Intanto ti faccio i complimenti per la gara. Poi siccome di quell'episodio si parla, ti devo dire la lettura che abbiamo dato noi e devo essere onesto. Cioè Bezzecchi entra, si vede a un certo momento che quando tu ti accorgi che c'è Bezzecchi dentro e forse anche un po' più avanti di te, provi a raddrizzare la moto, però il contatto avviene e lui cade. In questi casi di solito la sanzione la danno. Ci chiedevamo quale potesse essere il loro punto di vista e anche il tuo su questa cosa.
"Ti ho detto, guarda tutta la gara dall'elicottero, e vedrai che ogni giro in curva 1 faccio lo stesso. In quel punto quando sono andato dentro a cercare il cordolo per fare il pick-up, ho visto che c'era una moto dentro, ho sollevato forte. Io sono quello che cerca di non avere contatti perché sono davanti in campionato".
Però nessuno dice che tu hai cercato il contatto.
"Alla fine quello che arriva da dietro è quello che sa com'è la situazione".
Il contatto comunque c'è stato, giusto?
"Sì, sì. Mi si è aperto tutto l'airbag. Ma è stato un incidente molto simile a quello dell'Indonesia, secondo me. Lui è molto veloce questo weekend, va fortissimo, e ha una percorrenza che va mezzo secondo più forte di tutti. Sta andando veramente forte e noi non possiamo andare così."
"Vittoria del Mondiale? Non è ancora il momento..."
"Se le persone vogliono parlare che lo facciano pure, ma per me è chiaro quello che è accaduto", ha commentato Marquez nel media scrum. "Bezzecchi è diversi passi avanti rispetto a noi in fase di ingresso e non realizza che gli altri sono più lenti lì. Non è che siamo lenti, è che lui è molto più veloce. Quando Martin mi ha passato ho capito che dovevo tornare a spingere subito, prendendomi qualche rischio in più, perché dovevo finire davanti a lui. A tutti i costi". E sul match point di domenica: "Se non succede niente di strano, Bezzecchi vincerà la gara perché è il più veloce. Domani non è il momento per il Mondiale. Né che io vinca, né che Martin rimanga senza punti. Sarebbe una combinazione di circostanze davvero particolare. Magari succedesse, ma non è quello che dobbiamo aspettarci. Della rimonta non voglio parlare. E non ne voglio parlare perché oggi, ancora una volta, abbiamo visto quello che può succedere. Da un momento all'altro cambia tutto. Avete visto la caduta di Pecco, che si è ritrovato a terra senza avere alcuna colpa. Quindi può ancora succedere di tutto. Continuo a essere concentrato".