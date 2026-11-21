Bruttissima caduta per Diogo Moreira nel Q1 di Portimao. Il pilota del team Lcr è passato sul cordolo, ancora bagnato dopo la pioggia, ed è stato protagonista di uno spaventoso highside. Fortunatamente nessuna conseguenza per il brasiliano, che si è rialzato subito ed è tornato in pista dopo aver centrato il passaggio in Q2. Diogo scatterà 11° sia nella Sprint Race (anticipata di mezz'ora, in programma oggi alle 15.30) e nella gara lunga

IL VIDEO DELLA CADUTA DI MOREIRA