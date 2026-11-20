MotoGP, livrea Gresini per GP Portogallo: omaggio al 2006. FOTO
Un dolce tuffo nel passato per Gresini Racing che al GP del Portogallo di Portimao riporta in pista una livrea ispirata a quella del 2006. Un omaggio alla storica vittoria di Toni Elías a Estoril, arrivata proprio vent'anni fa, davanti a Valentino Rossi per appena due millesimi di secondo. Ripensando a quei colori, tornano in mente anche i trionfi di Marco Melandri, che vinse tre gare in quell'annata
- Ecco la livrea con cui Gresini Racing correrà a Portimao. L'avete già vista da qualche parte?
- ... Ma certo! Sono i colori della livrea del 2006, quando Toni Elías conquistò in Portogallo (anche se si correva a Estoril) la sua unica vittoria in MotoGP
- Nell'occasione lo spagnolo la spuntò in volata su Valentino Rossi per appena... 2 millesimi di secondo!
- Una livrea che portò fortuna anche a Marco Melandri, compagno di squadra di Toni Elías nel team Fortuna Honda Gresini. L'italiano, infatti, conquistò tre vittorie nel 2006 con quella moto, nei GP di Turchia, Francia e Australia, chiudendo il Mondiale al quarto posto, a un solo punto dal podio della classifica generale
- Sopra Marco Melandri e Toni Elias con Fausto Gresini e Carlo Merlini. Sotto Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Michele Masini e lo stesso Carlo Merlini
- Un dettaglio della livrea che vedremo in pista nella giornata di domenica, per il warm up e poi per la gara in programma alle 14
- Non è la prima livrea speciale di questa stagione: per celebrare i 30 anni del team, Gresini ha già riportato in pista i colori del passato omaggiando Alex Barros in Brasile, Sete Gibernau e Daijiro Kato in Germania e Marco Simoncelli a Misano. Ora tocca a Toni Elías e Marco Melandri