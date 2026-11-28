Marco Bezzecchi domina l'ultima Sprint Race dell'anno a Valencia e si riprende il secondo posto nella classifica piloti, con un punto di vantaggio sul suo compagno di squadra Martin. Di seguito la classifica completa. Domenica la gara lunga LIVE alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW
- 439 punti
- 406 punti
- 405 punti
- 318 punti
- 315 punti
- 303 punti
- 283 punti
- 208 punti
- 173 punti
- 159 punti
- 139 punti
- 129 punti
- 124 punti
- 85 punti
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- 63 punti
- 34 punti
- 33 punti
- 31 punti
- 25 punti
- 18 punti
- 17 punti
- 6 punti
- 6 punti
- 3 punti
- 3 punti
- 2 punti