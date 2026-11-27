Tantissimi i messaggi d'affetto e riconoscenza per Marc Marquez dopo l'annuncio del ritiro. Dai colleghi piloti e le scuderie del Motomondiale alla Formula 1, ma anche dal Barcellona, la sua squadra del cuore. E dal suo amico Alcaraz, impegnato con la Spagna a Bologna per la Coppa Davis. Vediamo i post più belli condivisi sui social per il campionissimo catalano della Ducati

MARQUEZ ANNUNCIA IL RITIRO: NEWS LIVE