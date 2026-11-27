Ritiro Marc Marquez, le reazioni sui social dei piloti MotoGP e degli altri sportivi. FOTO
Tantissimi i messaggi d'affetto e riconoscenza per Marc Marquez dopo l'annuncio del ritiro. Dai colleghi piloti e le scuderie del Motomondiale alla Formula 1, ma anche dal Barcellona, la sua squadra del cuore. E dal suo amico Alcaraz, impegnato con la Spagna a Bologna per la Coppa Davis. Vediamo i post più belli condivisi sui social per il campionissimo catalano della Ducati
- "Grazie, Marc! Sei uno dei più grandi personaggi dello sport, un esempio di resilienza e determinazione".
- "Nessuno come lui. Complimenti per la tua straordinaria carriera".
- "In giorni come questi, non puoi fare altro che guardarti indietro e renderti conto di quanto tu sia stato fortunato ad aver vissuto un’epoca così speciale. Per sempre".
- Poi una storia simpatica di Gresini, con Marc Marquez in compagnia di una capretta: lui che è uno dei 'GOAT' del Motocislismo. E un messaggio: "Ci siamo goduti ogni singolo momento insieme. Grazie".
- "Grazie, Marc, per averci permesso di condividere il tuo primo titolo mondiale. È stato un piacere essere al tuo fianco all'inizio di una carriera così eccellente".
- La grande comunità di Marc Marquez: "Ci hai fatto sentire ogni gara, ogni curva, ogni podio e ogni titolo mondiale. Hai completamente cambiato le moto e ispirato milioni di persone. Per questo e mille altre ragioni, meriti tutto ciò che deve ancora venire. Ora è il momento di continuare a godersi la vita. E noi saremo qui, a sostenerti".
- "È molto triste. Stiamo perdendo una stella, un pilota che ti regala un vero spettacolo in gara, che ti fa emozionare", ha commentato Agostini in un'intervista a 'El Programa de Ortega'. "Non me lo aspettavo. Pensavo che il campione del mondo ci avrebbe riprovato l'anno prossimo, se non si fosse ritirato".
- "Marc, ti ho sempre guardato in alto. Il modo in cui hai continuato a credere in te stesso nei momenti più difficili mi ha insegnato molto su ciò che serve per essere un campione. È stato un onore correre con te. Goditi la tua 'pensione'. Te la sei meritata".
- Oltre al post, il francese della Yamaha ha anche condiviso una storia su Instagram, con un altro messaggio: "Marc, sei sempre stato un'ispirazione per me. Il modo in cui corri, il modo in cui combatti e il modo in cui sei tornato da tutto ciò che hai passato è qualcosa che apprezzo davvero. Mi fai venire voglia di andare avanti e diventare un pilota migliore".
- Ciao Marc, il mio obiettivo è sempre stato quello di confrontarmi con un pilota come te e cercare di arrivare al tuo stesso livello, o meglio; ma quel giorno non è mai arrivato e da oggi so che non arriverà mai. Grazie di tutto".
- "Marc, grazie per tutte le incredibili battaglie che abbiamo condiviso nel corso degli anni. Sei stato un'ispirazione per me e per tantissime persone in tutto il mondo. Non solo per ciò che hai raggiunto sulla pista, ma per la forza e la determinazione che hai dimostrato nei momenti più difficili. È stato un privilegio condividere la pista con te. Goditi tutto ciò che verrà dopo, amico. Lo meriti!".
- "Mi sarebbe piaciuto tantissimo essere il suo compagno di squadra (dal 2027 Acosta guiderà la Ducati ufficiale, ndr). Marc è al top di questo sport - ha commentato su Sky dopo il venerdì di Valencia -. Vincere dieci titoli è tanta roba. È in una posizione in cui può dire e fare ciò che vuole, se ha preso questa decisione lo capisco al 100%"
- "Stavo pensando a come sarà essere in pista senza Marquez: sarà strano e ci mancherà. Per me è stato sempre una motivazione e anche un’ispirazione. Ho cercato sempre di migliorarmi per riuscire a batterlo. Per me non è solo il migliore pilota della MotoGP, ma uno dei migliori atleti della storia, lo paragono a Michael Jordan".
- "Grazie di tutto"
- "No! Pensavo fosse una bufala... È la fina di un'era"
- "Congratulazioni per la tua incredibile carriera sportiva! È stato un privilegio e un orgoglio competere per così tanti anni con il pilota migliore nella storia della MotoGP. Goditi quello che verrà, leggenda!".
- "Il più grande pilota di tutti i tempi"
- "Il 'GOAT' sta andando via!".
- (Nella foto insieme al fratelli Adrian, con il cappellino). "Da quando ero un bambino, sei stato un'ispirazione per me. Poter condividere la pista con te è stato un sogno che si è avverato, un privilegio e un onore assoluto. Grazie, leggenda".
- "Unico e irripetibile. Grazie Marc"
- "Sono cresciuto guardandoti correre, ammirando il tuo talento e il modo in cui interpreti questo sport. Avrei voluto condividere una griglia con te al MotoGP, ma è stato un privilegio crescere guardandoti fare la storia. Grazie per aver ispirato un'intera generazione. Goditi la tua ultima danza, leggenda".
- "Grazie, Marc. Leggenda fuori e dentro la pista".
- "Leggenda. Goditi la tua l'ultima gara". Un messaggio anche dalla Michelin ("Grazie") e dall'account del circuito di Jerez: "Grazie per tutto quello che abbiamo vissuto con te. Unico e ineguagliabile"
- "Una delle cose che mi è piaciuta di più nel vederti correre è che non sapevo mai cosa avresti fatto. Anche quando sembrava che la gara fosse già decisa, continuavo a guardare per vedere cosa stavi facendo! Ci vorrà un po' di tempo per abituarmi alle domeniche senza te. Quanto sono fortunato ad averti visto correre, Marc. Grazie per tutto e goditi la prossima fase. Grazie x10".
- "E' stato uno shock sapere del ritiro", ha dichiarato il tennista spagnolo, impegnato con la sua Nazionale a Bologna per la Coppa Davis. Poi il post su Instagram, in sella alla Ducati: "Che fortuna essere riuscito a godermi così tanti anni, Marc! Sei un esempio di passione per lo sport, uno che non si arrende mai, anche nei momenti più difficili. Grazie per tutte le gioie che ci hai dato e per tutto ciò che hai fatto per lo sport spagnolo".
- "Per ogni metro percorso, per ogni ritorno e per non aver mai mollato. Congratulazioni per una carriera storica. È un orgoglio vedere una leggenda dello sport portare i colori del Barça nel suo cuore. Grazie per averci fatto vibrare in ogni circuito, ti auguriamo buona fortuna per futuro".