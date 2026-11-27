Marc Marquez da record nelle Pre-qualifiche di Valencia. Lo spagnolo, che in mattinata ha annunciato il ritiro a fine stagione, ha firmato il nuovo primato del circuito in 1:28.483. Secondo tempo per Bezzecchi, seguito dalle due Trackhouse di Ogura e Fernandez. In Q2 anche Martin con il decimo tempo. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

MARC MARQUEZ SI RITIRA, NEWS E REAZIONI LIVE