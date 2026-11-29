MotoGP, oggi il GP Valencia: orari tv, griglia di partenza in Spagna e ultime news
A Valencia si chiude il 2026. Ai saluti Marc Marquez, la sua ultima gara sarà senza il fratello Alex (ricoverato in ospedale per un broncospasmo). Sarà anche la fine di un'epoca, quella delle MotoGP 1000cc, che dal 2027 lascerà spazio alle 850 gommate Pirelli. Ma c'è ancora un Mondiale da assegnare: alle 12.15 Gonzalez e Guevara si giocano il trono Moto2. Top class alle 14, con Bezzecchi - vincitore della Sprint di sabato - ancora in pole e Aprilia a un passo dal titolo costruttori. Tutto LIVE su Sky e NOW
- Forfait di Alex Marquez, che non prenderà parte all'ultima gara della stagione a causa di un severo broncospasmo che ha costretto il pilota Gresini al ricovero in ospedale per accertamenti
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy
- La gara Moto3 scatterà alle 11, poi a seguire la Moto2 alle 12.15: nella classe di mezzo Manu Gonzalez e Izan Guevara, separati da 4,5 punti, si giocheranno il titolo. Il pilota Intact partirà dalla 10^ casella, il suo diretto inseguitore dalla terza
- Qualche nuvola in più oggi a Valencia rispetto a venerdì e sabato, ma non dovrebbe esserci rischio pioggia. Temperature comprese tra i 10 gradi della mattina e i 16 del pomeriggio in occasione della gara MotoGP
- Dominio di Marco Bezzecchi nella gara del sabato: il pilota Aprilia - scattato dalla pole - chiude davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Enea Bastianini. Prima del via, problema con il semaforo: prende fuoco la moto di Marquez, che chiude 13° dopo esser stato penalizzato con un doppio long lap penalty.
- Domenica sarà l'ultima gara del campione catalano che, venerdì, ha annunciato a sorpresa il ritiro dalle corse. Chiude dopo una stagione memorabile, con la più grande rimonta nella storia della MotoGP, culminata a Portimao con il decimo titolo mondiale: l'ottavo in top class come il mito Giacomo Agostini. Marquez proverà a chiudere in bellezza, vincendo la gara e provando a trascinare Ducati a una rimonta (che appare difficile) nei confronti di Aprilia nella classifica costruttori
- Non solo Marquez. A Valencia si chiuderà anche un'epoca tecnica, quella delle 1000 cc, che dalla prossima stagione lascerà spazio alla rivoluzione del 2027 con le 850 gommate Pirelli. Sarà anche una giornata di addii: salutano Jack Miller, Alex Rins e Brad Binder. E in tanti cambieranno scuderia: Quartararo lascia la Yamaha dopo 8 stagioni e un Mondiale per accasarsi alla Honda, sostituito da Martin; Acosta dalla KTM alla Ducati ufficiale (al suo posto siederà Di Giannantonio).