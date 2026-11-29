A Valencia si chiude il 2026. Ai saluti Marc Marquez, la sua ultima gara sarà senza il fratello Alex (ricoverato in ospedale per un broncospasmo). Sarà anche la fine di un'epoca, quella delle MotoGP 1000cc, che dal 2027 lascerà spazio alle 850 gommate Pirelli. Ma c'è ancora un Mondiale da assegnare: alle 12.15 Gonzalez e Guevara si giocano il trono Moto2. Top class alle 14, con Bezzecchi - vincitore della Sprint di sabato - ancora in pole e Aprilia a un passo dal titolo costruttori. Tutto LIVE su Sky e NOW