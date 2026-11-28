Il ritiro di Marquez potrebbe innescare un effetto domino in casa Ducati, coinvolgendo i due piloti del team VR46, Nicolò Bulega e Fermin Aldeguer. Ai microfoni di Sky Sport, il team director Alessio Salucci ha fatto il punto sulla situazione: "Non ho ancora parlato con nessuno, cerco di tenermi stretti i miei due piloti. Non possiamo fare degli switch come con le figurine". E sull'eventualità di un cambio: "Vietti mi è sempre piaciuto. Nel caso è uno dei primi candidati"

Come la stai vivendo? Il ritiro di Marquez genera a cascata una serie di situazioni, tra cui le possibilità per Nicolò Bulega e Fermin Aldeguer. Di fatto, però, non avete ancora parlato con nessuno.

"Pensavo che questa stagione fosse finita e che fosse un po' tranquilla, invece non vuole finire mai. È una cosa che ci stava di conseguenza, naturalmente noi siamo un team factory supporter, abbiamo due piloti fantastici come Fermin e Nicolò, che sono in Ducati da sempre. Io sinceramente ancora non ho parlato con nessuno, né con Gigi, né con Mauro. Sicuramente affronteremo il discorso, ci siederemo e vedremo come poter fare e cosa è meglio per tutti. Anche noi comunque abbiamo i contratti firmati con i piloti, i nostri partner vogliono loro e ci si complica la vita. Non è che oggi, che siamo a dicembre, possiamo fare degli switch come con le figurine. Se succederà qualcosa, e io spero di no, sarà una cosa abbastanza complessa e complicata".

È naturale che si generi una possibilità per Celestino Vietti? È anche possibile che la Ducati, in una sorta di transizione, vada a pescare un altro pilota? Stamattina sentivamo addirittura Miller...

"A questo punto le porte sono tutte aperte. Celestino, nell'ottica Academy, nella nostra ottica, secondo me è un pilota fortissimo. Se dovesse succedere qualcosa, qualche cambiamento, per me è uno dei primi candidati. A me Vietti è sempre piaciuto. Però, prima di andare così avanti e di correre così velocemente, vorrei un attimino capire. Io ho i miei due piloti che ho voluto fortemente e per avere i quali ho lavorato da un anno e mezzo. Adesso cerco di tenermeli stretti, sono sincero".

I team sono anche delle imprese, delle aziende. Questa situazione evidentemente ha delle ricadute. È tutto molto nuovo e strano, soprattutto se è davvero accaduto tutto negli ultimi giorni.

"Come dici te, i team sono delle aziende, bisogna far quadrare i conti, ci sono dei contratti firmati. Ripeto, la storia è abbastanza complessa. Io non so se Marquez aveva già deciso di smettere o no, questa cosa non la so, forse lo sapeva già Ducati. Però adesso è veramente tardi, è veramente complicato e aspettiamo nei prossimi giorni di capire come procedere".

Cosa succede nei test? Al momento hai i tuoi due piloti?

"Assolutamente sì. Ho le tute pronte dei miei due piloti, ho i due numeri sulle moto ed è tutto confermato così, anche perché il test è domani l'altro. Sinceramente, se dovesse succedere qualcosa, a me piacerebbe già fare i test con il setting nuovo. Se ci deve proprio essere un setting nuovo di piloti. Però, se già devo cambiare un pilota e poi non riesco neanche a farlo provare. Non è pensabile per me, per il mio progetto e anche per il rispetto di tutti i ragazzi che lavorano qua".

Essendo sabato ed essendo il test martedì, mi sembrerebbe difficile che possa cambiare qualcosa rispetto a quello che tu prevedi

"Hai ragione, il test è tra qualche ora e per me non deve cambiare niente. Ho tutto pronto per fare quello che ci eravamo promessi di fare e che abbiamo organizzato negli ultimi 12 mesi. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo quel setting lì e spero di portarlo avanti".

Vista la complessità della situazione, potrebbe anche essere che questo test venga fatto in questa maniera

"È comunque divertente, è complicata ma divertente alla fine. Fa parte dello sport, fa parte del nostro lavoro e dobbiamo saper gestire questa situazione nel miglior modo possibile".