Bagnaia oggi sulle sue condizioni dopo l'incidente in MotoGPil messaggio
Dopo la caduta nella Sprint di MotoGP in Qatar (che gli impedirà di partecipare alla gara lunga), Pecco Bagnaia rassicura tutti sui social: "Sto bene. tornerò subito, ragazzi! È strano dirlo, ma il Qatar è stato in realtà uno dei migliori weekend della stagione per me. Purtroppo, a volte, per quanto cerchi di ribaltare la situazione, le cose semplicemente non vanno come vorresti. E non c'è niente che possa fare. Grazie a tutti per i vostri messaggi"