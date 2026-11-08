Dopo la caduta nella Sprint di MotoGP in Qatar (che gli impedirà di partecipare alla gara lunga), Pecco Bagnaia rassicura tutti sui social: "Sto bene. tornerò subito, ragazzi! È strano dirlo, ma il Qatar è stato in realtà uno dei migliori weekend della stagione per me. Purtroppo, a volte, per quanto cerchi di ribaltare la situazione, le cose semplicemente non vanno come vorresti. E non c'è niente che possa fare. Grazie a tutti per i vostri messaggi"

LE PAGELLE DELLA SPRINT