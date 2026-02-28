Marquez-Acosta, contatto e penalità nella Sprint Race MotoGP della Thailandia. VIDEO
Penalità per Marc Marquez nel finale della Sprint Race di Buriram. Lo spagnolo è stato protagonista di un contatto con Acosta e la direzione gara gli ha chiesto di cedere la posizione al pilota Ktm, che ha vinto così la prima gara stagionale. Di seguito la FOTOSEQUENZA dell'episodio e tutte le reazioni, dai due piloti ai team manager
IL VIDEO DELL'EPISODIO
- Penalità per Marc Marquez nella Sprint di Buriram: nel corso del penultimo giro il pilota Ducati ha provato l'attacco su Acosta, tra i due c'è stato un contatto che la direzione gara ha giudicato "irregolare" e ha chiesto così al campione del mondo in carica di cedere la posizione al suo connazionale.
- Nel corso dell'ultimo giro Marquez è andato volutamente lungo all'ultima curva per far passare Acosta e rispettare la penalità assegnata dalla direzione gara.
- I due si sono subito scambiati il cinque in maniera sportiva
- E si sono abbracciati al momento del podio
- "L'unica cosa che può fare un pilota è adattarsi al limite che pone la race direction e sappiamo che questo non si può fare". Poi Sanchini dice a Marquez che tutti i piloti dovrebbero parlare con la direzione gara, perché non è stato un sorpasso da penalità secondo il suo punto di vista: "Io oggi non lo posso dire perché sennò sono quello che 'piange'. Non l'ho fatto mai nella mia carriera e non lo faccio oggi, mi adatto. Ma hai ragione", ha commentato Marquez su Sky.
- Anche Acosta ha commentato l'episodio su Sky Sport: "Le gare sono così, è la cosa che le rende spettacolari. La MotoGP deve essere anche uno sport di contatto. E' vero che mi ha buttato fuori pista, però penso che la penalizzazione a posto. Sono consapevole che così facciamo più show".
- "Secondo me non ci c'è la penalizzazione, è chiaro che ha fatto un'entrata decisa ma non l'ha toccato. È stato in pista, non è uscito sul verde e in generale fuori dalla pista, per me non ci sta. Ne abbiamo viste n di cose qui, se poi vogliamo pettinare le bambole amen. Questo è un segnale che la direzione gara voglia che ci sia un altro tipo di motociclismo, sorpassi così ne abbiamo visti n. Non l'ha toccato e non è uscito dalla pista", ha commentato su Sky.
- "L'ultima curva è talmente stretta che è dififcile dire cos'è corretto e cosa no, per questo c'è la direzione gara che ha preso una decisione, non dobbiamo farlo noi", ha commentato Aki Ajo su Sky Sport.