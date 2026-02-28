Offerte Sky
MotoGP, la griglia di partenza del GP Buriram in Thailandia

motogp fotogallery
23 foto

Marco Bezzecchi firma la prima pole position del Mondiale 2026. In prima fila anche il campione del mondo Marc Marquez e Raul Fernandez. 4° Di Giannantonio, poi Acosta, Martin e Alex Marquez. Eliminato in Q1 Pecco Bagnaia che scatterà 13°. La griglia è valida sia per la Sprint Race in programma alle 9 che per la gara lunga di domenica allo stesso orario, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

SPRINT RACE LIVE: CLICCA QUI

