Marco Bezzecchi firma la prima pole position del Mondiale 2026. In prima fila anche il campione del mondo Marc Marquez e Raul Fernandez. 4° Di Giannantonio, poi Acosta, Martin e Alex Marquez. Eliminato in Q1 Pecco Bagnaia che scatterà 13°. La griglia è valida sia per la Sprint Race in programma alle 9 che per la gara lunga di domenica allo stesso orario, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

