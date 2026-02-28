Caduta e ritiro per Bezzecchi nella Sprint in Thailandia. Nel corso del secondo giro, mentre si trovava in testa, il pilota Aprilia ha perso l'anteriore della sua RS-GP ed è scivolato nelle vie di fuga. "Ho commesso un piccolo errore. Volevo cercare di prendere qualche metro di vantaggio, ho toccato la linea bianca interna e mi si è chiuso subito l'anteriore". Di seguito la FOTOSEQUENZA dell'episodio e le parole del pilota

