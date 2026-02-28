Bezzecchi, caduta nella Sprint Race del GP Thailandia a Buriram. VIDEO
Caduta e ritiro per Bezzecchi nella Sprint in Thailandia. Nel corso del secondo giro, mentre si trovava in testa, il pilota Aprilia ha perso l'anteriore della sua RS-GP ed è scivolato nelle vie di fuga. "Ho commesso un piccolo errore. Volevo cercare di prendere qualche metro di vantaggio, ho toccato la linea bianca interna e mi si è chiuso subito l'anteriore". Di seguito la FOTOSEQUENZA dell'episodio e le parole del pilota
- Bez è intervenuto su Sky dopo la Sprint: "È stato un piccolo errore, non direi eccesso di confidenza. Più che altro in gara fai tutto quello che puoi per fare il massimo. Volevo cercare di prendere qualche metro di vantaggio, per chiudere bene la curva 9 ho toccato la linea bianca interna e mi si è subito chiusa. L'ho provata a tenere su ma mi si è chiusa del tutto. Peccato, proviamo a rifarci domenica".
- "È una linea sottile tra l'essere un fenomeno e un co****ne. Delle volte sei un fenomeno tipo stamattina, dove sono scivolato ma sono riuscito comunque a fare la pole. Invece oggi pomeriggio sono l'altro. Però va bene, tutta esperienza. Cerchiamo di fare meglio domani".