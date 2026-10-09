I piloti con più gare tra MotoGP, Moto2 e Moto3: Marquez verso quota 300
Il GP d'Indonesia 2026 rappresenta, per Marc Marquez, un appuntamento importante a livello statistico: la gara di Mandalika sarà, infatti, la numero 300 della carriera dello spagnolo, considerate tutte le categorie del Motomondiale. Marquez diventa, così, il nono pilota a raggiungere questo traguardo: ricordi tutti gli altri? Guardali in questa gallery. Il GP d'Indonesia è LIVE su Sky e in streaming su NOW
Dati di Michele Merlino
- Con il Gran Premio d'Indonesia di domenica 11 ottobre, Marc Marquez entra nel ristretto gruppo di piloti con 300 o più Gran Premi corsi in tutte le categorie del Motomondiale, dalla Moto3 (ex 125cc), passando per la Moto2 (ex 250cc) e fino alla MotoGP (ex 500cc).
- Marquez ha disputato 46 GP in 125cc, 32 GP in Moto2 e a Mandalika farà il 222° nella classe regina
- 432 GP totali
- 30 GP in 125cc, 30 GP in 250 cc, 32 GP in 500cc, 340 GP in MotoGP
- 346 GP totali
- 49 GP in 125cc, 49 GP in 250cc, 248 GP in MotoGP
- 344 GP totali
- 23 GP in 125cc, 45 GP in 250cc, 17 GP in Moto2, 259 GP in MotoGP
- Ancora in attività, a Mandalika raggiungerà quota 345
- 328 GP totali
- 27 GP in 125cc, 84 GP in 250cc, 59 GP in 500cc, 158 GP in MotoGP
- 321 GP totali
- 105 GP in 125cc, 16 GP in 250cc, 200 GP in Moto2
- 318 GP totali
- 68 GP in 125cc, 31 GP in 250cc, 201 GP in Moto2, 18 GP in MotoGP
- 314 GP totali
- 49 GP in 125cc, 88 GP in Moto2, 177 GP in MotoGP
- Ancora in attività, a Mandalika raggiungerà quota 315
- 300 GP totali
- 72 GP in 125cc, 51 GP in Moto2, 177 GP in MotoGP
- Ancora in attività