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I piloti con più gare tra MotoGP, Moto2 e Moto3: Marquez verso quota 300

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Il GP d'Indonesia 2026 rappresenta, per Marc Marquez, un appuntamento importante a livello statistico: la gara di Mandalika sarà, infatti, la numero 300 della carriera dello spagnolo, considerate tutte le categorie del Motomondiale. Marquez diventa, così, il nono pilota a raggiungere questo traguardo: ricordi tutti gli altri? Guardali in questa gallery. Il GP d'Indonesia è LIVE su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

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