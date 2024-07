Ultima chiamata per Acosta: il rookie di KTM, vincendo il GP Germania di domenica (LIVE alle 14 su su Sky e in streaming su NOW), potrebbe togliere a Marquez il record di pilota più giovane a vincere una gara in top class. Se invece lo spagnolo non dovesse trionfare, il primato di MM93 sarebbe salvo: alla ripresa del Mondiale, a Silverstone il prossimo 4 agosto, Acosta non avrebbe più l'età per scavalcarlo. Di seguito la classifica dei più precoci vincitori di un GP: c'è anche un italiano

