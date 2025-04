Con la vittoria arrivata a Lusail davanti a Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli, la terza stagionale nelle gare lunghe e 65^ in carriera, Marc Marquez conquista il 114° podio in top class ed eguaglia Jorge Lorenzo nella classifica all time. Adesso, davanti allo spagnolo c'è solo un pilota: Valentino Rossi, a quota 199

