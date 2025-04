MotoGP, gran finale in Qatar: gara alle 19 su Sky

A Lusail è il giorno delle gare, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: si parte con la Moto3 alle 16, poi la Moto2 alle 17.15 e la MotoGP alle 19. Marc Marquez a caccia della terza doppietta stagionale dopo il trionfo nella Sprint: lo spagnolo scatta in pole, davanti al fratello Alex e a Quartararo. Dalla 2^ fila le Ducati VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio. Bagnaia (11°) proverà a rifarsi dopo il deludente 8° posto di ieri. Primo GP 2025 per il campione del mondo Jorge Martin

