Un intramontabile Marc Marquez è campione del mondo della classe regina per l'ottava volta. A 33 anni, 9 mesi e 4 giorni lo spagnolo migliora il suo stesso record di pilota più 'anziano' a conquistare il titolo nell'era MotoGP (di cui detiene, curiosamente, anche il primato opposto, quello di campione più giovane). Ma allargando lo sguardo alla storia della top class, compresa la vecchia 500cc, c'è chi ha trionfato a un'età ancora più avanzata di lui...

MARQUEZ CAMPIONE, LO SPECIALE DI SKY SPORT