Marquez campione a quasi 34 anni: è tra i più anziani di sempre. CLASSIFICA
Un intramontabile Marc Marquez è campione del mondo della classe regina per l'ottava volta. A 33 anni, 9 mesi e 4 giorni lo spagnolo migliora il suo stesso record di pilota più 'anziano' a conquistare il titolo nell'era MotoGP (di cui detiene, curiosamente, anche il primato opposto, quello di campione più giovane). Ma allargando lo sguardo alla storia della top class, compresa la vecchia 500cc, c'è chi ha trionfato a un'età ancora più avanzata di lui...
- A quasi 34 anni, Marc Marquez è ancora sul tetto del mondo e migliora il suo stesso record di campione più 'anziano' dell'era MotoGP. Lo spagnolo detiene anche il primato opposto: nel 2013, infatti, ha vinto il suo primo titolo a soli 20 anni e 8 mesi, diventando il più giovane di sempre a riuscirci
- Marquez, però, non è il campione più 'anziano' nella storia della classe regina se consideriamo anche la vecchia 500cc...
- Campione del mondo a 37 anni, 11 mesi e 21 giorni
- Anno: 1949
- Campione del mondo a 35 anni, 7 mesi e 24 giorni
- Anno: 1974
- Campione del mondo a 33 anni, 9 mesi e 2 giorni
- Anno: 2026
- Campione del mondo a 33 anni, 4 mesi e 21 giorni
- Anno: 1998
- Campione del mondo a 33 anni, 2 mesi e 8 giorni
- Anno: 1975
- Campione del mondo a 32 anni e 9 mesi
- Anno: 2025
- Campione del mondo a 32 anni, 5 mesi e 6 giorni
- Anno: 1955
- Campione del mondo a 31 anni, 10 mesi e 14 giorni
- Anno: 1992
- Campione del mondo a 31 anni, 6 mesi e 6 giorni
- Anno: 1989
- Campione del mondo a 30 anni, 11 mesi e 12 giorni
- Anno: 1957
- Campione del mondo a 30 anni, 8 mesi e 23 giorni
- Anno: 2009