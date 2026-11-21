Marc Marquez, la caduta oggi nella Sprint Race del GP Portogallo. VIDEO
Sfuma il secondo match point mondiale per Marc Marquez. Lo spagnolo è scivolato in curva 7 a due giri dalla fine della Sprint mentre era 3° e virtualmente campione del mondo. Tutto rinviato a domenica con il terzo match point. "Sono arrivato alla curva e mi aspettavo fosse più asciutto. Era un po' bagnato, le ruote sono scivolate. Non sono andato con la giusta precauzione. Domenica l'obiettivo è finire la gara", ha commentato su Sky
- "Fisicamente sto bene ed è la cosa più importante - ha commentato Marc su Sky -. All'inizio pioveva un po' e non ho rischiato. Quando si è fermata la pioggia ho provato ad andare più forte. Mancavano due giri, ha iniziato a piovere di nuovo. Ho detto 'No, adesso no...'. Sono arrivato a quella curva, mi aspettavo fosse più asciutto. Era un po' bagnato, le ruote sono scivolate e non sono andato con la giusta precauzione. L'obiettivo di domani è finire la gara".