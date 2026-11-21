Sfuma il secondo match point mondiale per Marc Marquez. Lo spagnolo è scivolato in curva 7 a due giri dalla fine della Sprint mentre era 3° e virtualmente campione del mondo. Tutto rinviato a domenica con il terzo match point. "Sono arrivato alla curva e mi aspettavo fosse più asciutto. Era un po' bagnato, le ruote sono scivolate. Non sono andato con la giusta precauzione. Domenica l'obiettivo è finire la gara", ha commentato su Sky

IL VIDEO DELLA CADUTA - MARQUEZ CAMPIONE DOMENICA SE...