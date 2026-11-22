MotoGP, oggi il GP Portogallo: orari tv, griglia di partenza a Portimao e ultime news
Marc Marquez ci riprova. Dopo la caduta nella Sprint, oggi altro match point per il titolo: a prescindere dai risultati dei suoi rivali (Martin e Bezzecchi), al ducatista basterà chiudere la gara (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW alle 14) in 9^ posizione. Bez, dominatore del sabato, partirà ancora in pole e andrà a caccia del bis. A Portimao, dopo il maltempo di ieri, dovrebbe tornare il sole. Alle 11 la Moto3, alle 12.15 match point mondiale anche in Moto2
- Ore 9.55: Warm Up MotoGP
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP – Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16.15: Race Anatomy
- Se Martin vince il GP: Marquez deve terminare nei primi 9
- Se Martin chiude 2°: Marquez deve terminare nei primi 14
- Se Martin chiude 3° o peggio: Marquez è campione del mondo, a meno che non concluda la gara senza punti e Bezzecchi vinca
- Prima della MotoGP spazio come sempre alla Moto3 (ore 11, Almansa in pole con Quiles in 3^ fila davanti a Pini) e alla Moto2 alle 12.15. Nella classe di mezzo Manu Gonzalez ha il primo match point mondiale, ma lo spagnolo partirà soltanto decimo, col rivale per il titolo Izan Guevara in prima fila e pronto a rosicchiare punti preziosi per rinviare tutto a Valencia
- Archiviato un sabato complicato dal punto di vista metereologico, oggi dovrebbe tornare soleggiato a Portimao. Temperatura compresa tra i 16 e i 18 gradi nel corso delle tre gare
- Mentre gli occhi del mondo sono puntati su Marc Marquez, a un passo dal 10° titolo, Marco Bezzecchi ha dominato il sabato di Portimao. Prima con la pole record in qualifica e poi con la vittoria nella Sprint Race che ha regalato il Mondiale per team ad Aprilia Factory
- "E' stata una liberazione", ha detto il Bez dopo aver interrotto un digiuno nelle corse del sabato lungo 399 giorni. Oggi ci riprova...