Marc Marquez ci riprova. Dopo la caduta nella Sprint, oggi altro match point per il titolo: a prescindere dai risultati dei suoi rivali (Martin e Bezzecchi), al ducatista basterà chiudere la gara (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW alle 14) in 9^ posizione. Bez, dominatore del sabato, partirà ancora in pole e andrà a caccia del bis. A Portimao, dopo il maltempo di ieri, dovrebbe tornare il sole. Alle 11 la Moto3, alle 12.15 match point mondiale anche in Moto2

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