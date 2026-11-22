MotoGP, i costruttori con più titoli piloti vinti: Ducati eguaglia Gilera. CLASSIFICA
Marc Marquez è ancora campione del mondo MotoGP e per Ducati sono cinque i titoli di fila nella top class. In tutto Borgo Panigale sale a quota 6, raggiungendo Gilera. Il prossimo obiettivo sono i 7 di Suzuki. Di seguito la classifica all time
Dati di Michele Merlino
- Marc Marquez: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019
- Michael Doohan: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
- Valentino Rossi: 2001, 2002, 2003
- Freddie Spencer: 1983, 1985
- Wayne Gardner: 1987
- Eddie Lawson: 1989
- Alex Crivillé: 1999
- Nicky Hayden: 2006
- Casey Stoner: 2011
- Giacomo Agostino: 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972
- John Surtees: 1956, 1958, 1959, 1960
- Mike Hailwood: 1962, 1963, 1964, 1965
- Phil Read: 1973, 1974
- Gary Hocking: 1961
- Valentino Rossi: 2004, 2005, 2008, 2009
- Kenny Roberts: 1978, 1979, 1980
- Wayne Rainey: 1990, 1991, 1992
- Eddie Lawson: 1984, 1986, 1988
- Jorge Lorenzo: 2010, 2012, 2015
- Giacomo Agostini: 1975
- Fabio Quartararo: 2021
- Barry Sheene: 1976, 1977
- Marco Lucchinelli: 1981
- Franco Uncini: 1982
- Kevin Schwantz: 1993
- Kenny Roberts: 2000
- Joan Mir: 2020
- Marc Marquez: 2025, 2026
- Francesco Bagnaia: 2022, 2023
- Casey Stoner: 2007
- Jorge Martin: 2024
- Geoff Duke: 1953, 1954, 1955
- Umberto Masetti: 1950, 1952
- Libero Liberati: 1957
- Leslie Graham: 1949
- Geoff Duke: 1951