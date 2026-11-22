Marc Marquez è ancora campione del mondo MotoGP e per Ducati sono cinque i titoli di fila nella top class. In tutto Borgo Panigale sale a quota 6, raggiungendo Gilera. Il prossimo obiettivo sono i 7 di Suzuki. Di seguito la classifica all time

Dati di Michele Merlino

MARQUEZ CAMPIONE, LO SPECIALE DI SKY SPORT