Jorge Lorenzo, che correrà nella Porsche Carrera Cup Italia 2022, è solo l'ultimo dei grandi campioni che passano dalle due alle quattro ruote. Chi per un solo test, chi per divertimento durante le vacanze e chi invece come nuovo lavoro. Ecco chi sono i motociclisti 'prestati' all'automobilismo

MOTOGP AD AUSTIN: GUIDA TV - F1 IN AUSTRALIA