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MotoGP, i piloti con più vittorie sullo stesso circuito: Marc Marquez eguaglia Agostini

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Marc Marquez raggiunge la doppia cifra e conquista la sua decima vittoria in top class al Sachsenring. Lo spagnolo eguaglia così il record di Giacomo Agostini, che in carriera aveva ottenuto lo stesso numero di successi sul circuito finlandese di Imatra. Quest'anno il pilota Ducati potrebbe ritoccare un altro primato personale ad Aragon, dove ha già collezionato sette vittorie. Di seguito la top 10 dei piloti con il maggior numero di successi sullo stesso circuito in top class.

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

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