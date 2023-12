Superbike, griglia e piloti del Mondiale 2024

Ufficiale l’elenco dei piloti per la stagione 2024 del Campionato del Mondo Superbike. In 23 prenderanno parte ai 12 Round previsti nel 2024 che scatterà nel mese di febbraio in Australia per terminare a ottobre a Jerez. Tanti i cambiamenti nei team ufficiali e in quelli indipendenti, tutti a rincorrere il campione del mondo in carica della Ducati Alvaro Bautista. E c'è il ritorno di Andrea Iannone. Il Mondiale è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL 2024