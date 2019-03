Sei anni di corsa: i trionfi targati Sky VR46

Sono volati: 6 anni fa come oggi, il Team debuttava sul circuito di Losail in Moto3. Abbiamo ripercorso le tappe più importanti della storia dello Sky VR46, dal primo successo di Romano Fenati nel 2014, alla conquista del Mondiale di Pecco Bagnaia in Moto2 nel 2018. Sino ad oggi, in piena preparazione per affrontare il secondo GP del Motomondiale 2019. Stagione dopo stagione, le vittorie e le trasformazioni del Team