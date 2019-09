Il tredicesimo appuntamento della stagione si è concluso con due piloti in zona punti. Al "Misano Word Circuit Marco Simoncelli", Dennis Foggia si è piazzato al quinto posto, miglior score personale insieme a Mugello e Barcellona. Tanto rammarico per Celestino Vietti, out a quattro giri dal via, rimasto incolpevolmente coinvolto nell’incidente di Antonelli. In middle class, Luca Marini sfiora la top ten e chiude undicesimo. Mentre Nicolò Bulega si è ritirato quando era in quattordicesima posizione