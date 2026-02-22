Offerte Sky
Superbike, i piloti italiani con più vittorie: la CLASSIFICA all-time

classifica fotogallery
12 foto
©Ansa

Con il super weekend di Phillip Island Nicolò Bulega sale a 23 vittorie in Superbike e diventa l'italiano più vincente nella storia della categoria, sorpassando in pochi giorni due nomi storici come Marco Melandri e Max Biaggi. Di seguito la top 10 completa

SBK, PHILLIP ISLAND: IL RACCONTO DI GARA 2

