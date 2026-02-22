Superbike, i piloti italiani con più vittorie: la CLASSIFICA all-time
Con il super weekend di Phillip Island Nicolò Bulega sale a 23 vittorie in Superbike e diventa l'italiano più vincente nella storia della categoria, sorpassando in pochi giorni due nomi storici come Marco Melandri e Max Biaggi. Di seguito la top 10 completa
- Un anno dopo l'hat-trick a Phillip Island del 2025 Nicolò Bulega l'ha fatto di nuovo. Dopo aver vinto gara 1 e Superpole Race il pilota di Aruba Racing domina anche in gara 2 sul bagnato. E fa la storia, perché con 23 successi diventa l'italiano più vincente nella storia della categoria, sorpassando Marco Melandri e Max Biaggi
- Di seguito la top 10 all time
- 23 vittorie in Sbk
- 22 vittorie in Sbk
- 21 vittorie in Sbk
- 17 vittorie in Sbk
- 16 vittorie in Sbk
- 10 vittorie in Sbk
- 5 vittorie in Sbk
- 5 vittorie in Sbk
- 4 vittorie in Sbk
- 3 vittorie in Sbk
- 3 vittorie in Sbk