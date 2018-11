La stagione 2019 del World Superbike avrà inizio con la sessione di test invernali (non ufficiali) che si terranno al MotorLand di Aragon il 14 e il 15 novembre 2018. Chaz Davies porterà al debutto in pista l’attesissima Panigale V4R, incrociando subito “le armi” con Jonathan Rea e il suo nuovo compagno di squadra Leon Haslam, atteso al grande ritorno in SBK dopo aver vinto il BSB 2018, entrambi in sella alle Kawasaki ZX-10RR factory (ri-omologate nel model year 2019).

Il 26 e il 27 novembre ci si sposterà a Jerez, dove i team avranno altri due giorni per lavorare sulle moto prima della pausa natalizia. Alla Ducati, questa volta con Bautista (proveniente dalla MotoGP), e alla Kawasaki si aggiungerà la Yamaha Factory con Alex Lowes e Michael van der Mark.

Ad inizio 2019 si tornerà di nuovo a Jerez, il 23 e il 24 gennaio e successivamente, il 27 e 28 gennaio, a Portimao in Algarve con cinque factory supported team in pista: Kawasaki, Ducati, Yamaha, Honda, BMW. La sessione ufficiale di test si terrà infine poco prima del via della stagione a Phillip Island il 18-19 febbraio 2019.