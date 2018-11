La pioggia oggi ad Aragon ha limitato pesantemente l’attività in pista. Nel secondo giorno di test pre-season 2019 sono rimaste ferme nei box del Motorland sia le Kawasaki di Rea e Haslam (ieri 139 giri in due) che le Yamaha di vd Mark e Lowes. Uniche moto in pista, delle sei partecipanti ai test, le Ducati con Davies e Rinaldi che hanno fatto di necessità virtù provando la nuova Panigale V4 anche sull’asfalto bagnato.

Davies, senza spingere e cercare rischi (la sua spalla infortunata continua ad essere mal messa), ha inanellato 22 giri, cercando di prendere confidenza con la V4R anche in condizioni di aderenza limite. Best lap ufficioso per il gallese 2.04.513.

Michael Ruben Rinaldi, passato quest’anno dallo Junior Team Ducati al Barni Racing (vincitore del titolo dei team Indipendenti nel WSBK 2018) si è preso qualche rischio in più, restando in pista per 25 giri sia sotto la pioggia sia con l’asfalto che iniziava ad asciugarsi. Tutta esperienza per lui che quest’anno con la Panigale V4R correrà tutti i 13 round del World Superbike (2.07.961 il suo crono migliore).

La SBK ritornerà in pista per la seconda sessione di test invernali a Jerez il 26 e 27 novembre. Ci sarà anche Alvaro Bautista, che prenderà contatto per la prima volta con il mondo della Superbike e con la Ducati Panigale V4R dopo anni di MotoGP. In Andalusia non mancheranno poi le Yamaha del team GRT con Melandri e Cortese al debutto con le R1. Non mancheranno quindi i motivi di interesse in vista della prossima stagione.