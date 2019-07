FORMULA 1

Per la Mercedes la gara di casa nella quale voleva festeggiare i 125 anni di Motorsport è stata una delle peggiori degli ultimi anni. Per l’occasione era stata anche creata una speciale livrea celebrativa per le monoposto. Questa livrea è in pratica un viaggio nel tempo dal momento che le W25, che erano sempre state bianche, colore nazionale di tutte le vetture tedesche, erano state sverniciate nel 1932 per arrivare al limite del peso e il colore della lamiera le aveva fatte diventare le famose frecce d'argento. E’ stata realizzata in tempi record e dato l’incombente GP di Ungheria è stato possibile rimuoverla subito in modo da far tornare le frecce d’argento ai loro soliti colori.

CAMPIONATO MONDIALE RALLY

La lunga pausa del WRC è finalmente finita e i protagonisti del campionato si sono trasferiti in finlandia per il rally 1000 laghi. In questo periodo i team hanno avuto modo di evolvere le loro vetture ed i piloti sono stati piuttosto impegnati tra test e rally promozionali come quello in Estonia. Tra i partecipanti l’eroe di casa e leader del mondiale Ott Tanak con la sua Toyota ma anche Mikkelsen e il neo acquisto Craig Breen con le nuove Hyundai i20 evolute, Esapekka lappi con la Citroen ed Elfyn Evans con la Ford.

HARD ENDURO

Tutto pronto per la Romaniacs una gara unica e irripetibile che si svolge tra i boschi della transilvania: una corsa quasi folle che forse proprio per questo ha avuto dalla sua nascita un grande successo sino ad essere inserita lo scorso anno nel calendario della world enduro super series. Tutte le leggende dell’hard enduro si sono dati appuntamento qui con l’inglese Graham Jarvis in testa alla classifica inseguito da Manuel Lettenbichler e Mario Roman. Il programma della sedicesima edizione che si svolgerà in questo week end in Romania sarà lungo e intenso. Vi prendono parte ben 450 piloti provenienti da 35 paesi che dovranno dimostrare la loro abilità in una delle gare piu difficili al mondo.