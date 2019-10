La domenica di Villicum è affare di Rea, che si aggiudica entrambe le gare di giornata. In Superpole Race secondo gradino del podio per Bautista, mentre in Gara 2 è Davies a prendere il suo posto. Due volte terzo Razgatioglu, che punta alla terza posizione nel Mondiale

Come annunciato dalle previsioni meteo, la domenica di Villicum è stata caratterizzata da temperature ben più miti rispetto al sabato, premettendo quindi lo svolgimento di due gare regolari ed estremamente veloci. I tempi sono scesi sotto i record dello scorso anno già a partire dal warm up, abbassandosi ulteriormente nella Superpole Race vinta da Jonathan Rea.

Scattato terzo, il campione del mondo si è portato in testa al primo giro e ha condotto la gara fino alla bandiera a scacchi, precedendo sul traguardo Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu. Dopo aver disertato Gara 1, Chaz Davies è sceso in pista deciso e si è issato in quarta posizione dopo aver sopravanzato un plotone di Yamaha composto da Alex Lowes, Michael Van Der Mark e Sandro Cortese, al traguardo in quest’ordine. L’ottava e la nona posizione in gara (e quindi sulla griglia di Gara 2) sono andate a Leon Haslam e Tom Sykes.

La vittoria in Superpole Race ha consegnato la pole di Gara 2 a Rea, che è riuscito a mantenere la leadership alla prima curva e sostanzialmente per tutta la corsa, eccezion fatta per due giri nei quali un errore in staccata lo ha relegato dietro a Bautista. Rea ha quindi vinto, mentre lo spagnolo è crollato molto presto lasciando il podio nelle mani di Davies e Razgatlioglu. Davies, in particolare, ha saputo recuperare terreno dopo una brutta partenza, agguantando un podio di grande valore nel giorno in cui il Kawasaki Racing Team si è laureato campione del mondo tra le squadre.

Van Der Mark ha chiuso quarto davanti a Bautista e Lowes, mentre con un recupero micidiale negli ultimi giri di gara Eugene Laverty ha conquistato la settima piazza; ottavo l’idolo di casa Leandro Mercado, anch’egli autore di una bella rimonta (scattava ultimo). Chiudono la top-10 Jordi Torres e un Haslam molto in ombra. A punti anche Michael Ruben Rinaldi, Loris Baz, Leon Camier, Marco Melandri e Sandro Cortese. Ritirato Alessandro Delbianco.