Incidente spettacolare, e per fortuna senza conseguenze per i protagonisti, nella notte della Monster Energy Nascar Cup. Sul circuito del Talladega Superspeedway, autodromo in Alabama, negli Stati Uniti, l’auto di Brendan Gaughan si è letteralmente ribaltata al giro 162. Il pilota ha perso il controllo dopo essere stato ‘toccato’ dalla macchina di Kyle Busch, che ha sbandato verso destra, chiudendo anche Brad Keselowski. Un incidente su cui Gaughan, uscito illeso, ci scherza ai microfoni: "Mamma, non mi sono fatto male. È stata solo una giravolta, non mi sono fatto male, te lo giuro!"