L'11^ tappa della Dakar 2020, in corso di svolgimento in Arabia Saudita, è stata funestata da un brutto incidente che ha coinvolto il 48enne pilota olandese della KTM, Edwin Straver: è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Riyad. Il motociclista è caduto tra il secondo e il terzo waypoint, riportando un arresto cardiaco e la rottura di una vertebra cervicale.