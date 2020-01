I soccorsi e il ritorno nella sua Olanda

Edwin Straver, pilota di motocross, stava partecipando alla sua terza Dakar. L’edizione 2019 è stata speciale per la sua carriera, con la vittoria nella categoria "Original by Motul" (30° posto assoluto). Quest’anno stava gareggiando nella stessa categoria della Dakar, fino all’incidente nell’undicesima tappa che gli ha causato la frattura di una vertebra cervicale. La caduta sarebbe avvenuta a bassa velocità (circa 50 chilometri orari) in una zona caratterizzata da diverse dune. Nel comunicato della Dakar si legge che, subito dopo l’incidente, un elicottero ha raggiunto il luogo dell’impatto per soccorrere Straver, che si trovava in arresto cardiaco. I medici hanno provato a rianimare il pilota, prima di trasportarlo all’ospedale di Riyadh, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Dopo le prime cure, mercoledì 22 gennaio Straver è stato trasportato in Olanda: due giorni dopo è morto a 48 anni nel suo Paese di nascita. È la seconda vittima nella Dakar 2020 (svolta in Arabia Saudita), dopo il portoghese Paulo Goncalves, caduto durante la settima tappa nella categoria moto.