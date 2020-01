Dakar 2020, Carlos Sainz da record: vincitore per la terza volta a 57 anni

Lo spagnolo chiude l'ultima tappa in terza posizione, accumulando un vantaggio sufficiente sul rivale Nasser Al-Attiyah per aggiudicarsi il terzo titolo della sua eccezionale carriera. A 57 anni diventa il più anziano a vincere la Dakar insieme al copilota Lucas Cruz

Carlos Sainz si conferma una leggenda del motosport. Il 57enne aggiunge un altro trofeo alla sua straordinaria carriera: il pilota originario di Madrid ha vinto per la terza volta la Dakar insieme al copilota Lucas Cruz. Il trionfo di quest’anno si aggiunge ai successi nella Dakar 2010 con la Volkswagen e nella Dakar 2018 con la Peugeot. Sainz, alla guida della sua Mini, ha chiuso la dodicesima e ultima tappa della Dakar 2020 (da Haradh a Quiddiyah, 166 chilometri) in terza posizione, ma il vantaggio accumulato sul rivale Nasser Al-Attiyah è stato comunque sufficiente per vincere il titolo. Sainz batte il suo stesso record, confermandosi il pilota più anziano a vincere la Dakar.