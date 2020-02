Motorsport, il diciottesimo episodio in onda su Sky Sport Arena

FORMULA1

Archiviato il lungo inverno il circus iridato è pronto a ripartire con la presentazione delle vetture che saranno protagoniste del Mondiale 2020. La Red Bull rappresenta l’incognita della stagione dopo un 2019 in crescendo durante il quale la monoposto e soprattutto la power unit honda ha fatto registrare grandi passi in avanti. Ne parlano Max Verstappen e Alex Albon in un auto intervista realizzata nelle sede di milton keynes.

FORMULA1

Se Lewis Hamilton è stato il primo pilota di colore in Formula 1 a vincere un GP e un titolo mondiale, uno dei tabu che non è stato ancora sfatato è quello che riguarda le donne pilota. A sfidare decenni di pregiudizi potrebbe essere Jamie Chandwick recentemente confermata development driver dalla Williams dopo un 2019 nel quale ha gia ricoperto questo ruolo.

CAMPIONATO MONDIALE RALLY

Per la Hyundai il campionato mondiale rally è partito col botto! Thierry Neuville vincendo per la prima volta il Montecarlo ha subito chiarito che quest’anno ci sarà anche lui tra i candidati al titolo iridato e questo nonostante alla casa coreana sia arrivato il campione del mondo in carica Ott Tanak. L’estone è incappato in un incidente pauroso dal quale per fortuna è uscito incolume insieme al suo navigatore ma il team di Andrea Adamo guida ora le classifiche piloti e costruttori.