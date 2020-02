Il Motomondiale si avvicina e la MotoGP scalda i motori su Sky con i primi test della stagione, in programma in Malesia da venerdì 7 a domenica 9 febbraio. Prima però, Sepang farà da palcoscenico a ben 3 presentazioni ufficiali della top class: domani, in live streaming dalle 10 sul sito skysport.it e su FB di Sky Sport MotoGP l’unveil della nuova Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Viñales. Immagini e interviste di Sandro Donato Grosso dalla Malesia su Sky Sport 24, che in mattinata mostrerà anche le nuove Suzuki di Alex Rins e Joan Mir e le Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo.



E da venerdì, in attesa del via ufficiale al campionato 2020, tutto live su Sky Sport MotoGP, piloti in pista per i test della Malesia. Grande curiosità per la nuova M1 di Rossi e Viñales, ma anche in casa Honda per il debutto di Alex Marquez nello stesso team del fratello Marc. Occhi puntati anche su Dovizioso, che dopo tre secondi posti, ora è atteso per qualcosa di più grande. Copertura dedicata sul canale 208, grazie all’appuntamento con “Paddock Live Show – Speciale Test Sepang”.



Ogni sera, alle 19.30, Vera Spadini e i suoi ospiti analizzano e commentano i primi giri di pista della nuova stagione, con tutte le novità su team, piloti e moto. In studio si alterneranno Guido Meda, Mauro Sanchini, Paolo Beltramo e Paolo Lorenzi. In collegamento da Sepang Sandro Donato Grosso, per tutti gli aggiornamenti e le interviste a caldo.