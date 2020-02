Dopo l'adddio alla Williams e il passaggio nel ruolo di collaudatore all'Alfa Romeo Racing, per il pilota polacco è ufficiale anche un'altra avventura nel campionato Turismo con ART, team satellite di BMW

Robert Kubica correrà nel campionato DTM 2020: è arivato l'annuncio ufficiale. Il 35enne pilota polacco, che nella stagione passata ha corso in Formula 1 con la Williams e in questa sarà collaudatore dell'Alfa Romeo Racing, parteciperà al campionato Turismo con la ART, team satellite di BMW. Nei mesi scorsi Kubica aveva anche effettuato dei test in Spagna sulla M4.