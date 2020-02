Coronavirus, Salone dell'auto di Ginevra 2020 cancellato. Le news

Il coronavirus ferma uno degli eventi più importanti dell'automotive mondiale. Il Governo svizzero infatti, nella mattinata di venerdì, ha deciso di vietare ogni tipo di evento con più di 1000 persone. Questo per contrastare il diffondersi del virus. Per questo motivo il Salone dell'auto di Ginevra è stato cancellato. Lo ha comunicato ufficialmente l'organizzazione dell'evento. La decisione arriva a 3 giorni dall'inizio dell'evento. "Ci dispiace per questa situazione, ma la salute di tutti i partecipanti è la nostra priorità e quella dei nostri espositori. Questo è un caso di forza maggiore e una perdita enorme per i produttori che hanno investito massicciamente nella loro presenza a Ginevra. Tuttavia, siamo convinti che tutti capiranno questa decisione. Desideriamo ringraziare vivamente tutti coloro che sono stati coinvolti nell'organizzazione dell'edizione 2020 del Salone ", ha dichiarato Maurice Turrettini, Presidente del Consiglio di fondazione. L'organizzazione ha inoltre confermato che tutti i biglietti già venduti saranno rimborsati e che le modalità di rimborso verranno comunicato al più presto