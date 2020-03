La 24 Ore di Le Mans, nella sua versione motociclistica, prevista per il 18 e 19 aprile, è stata rinviata al 5-6 settembre a causa dell'epidemia di coronavirus. A seguito dell'evoluzione sanitaria e delle restrizioni volute dal governo per quanto riguarda le manifestazioni che riuniscono più di 1000 persone, abbiamo deciso in accordo con la FIM di rinviare la 43a edizione", recita ilo comunicato degli organizzatori dell'Automobile Club de l'Ouest". Quanto alla gara automobilistica, in programma il 13 e 14 giugno, resta al momento confermato.