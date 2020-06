Anche la corsa automobilistica ha dedicato un minuto di raccoglimento alla memoria di George Floyd e in particolare nella tappa di Atlanta il pilota Bubba Wallace ha indossato una maglia con la scritta "I can't breathe" (non riesco a respirare), le ultime parole pronunciate dall'afroamericano prima di essere soffocato da un agente il 25 maggio a Minneapolis

LEWIS HAMILTON: "PICCHIATO DA PICCOLO PERCHE' NERO"