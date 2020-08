La 24 Ore di Le Mans si correrà a porte chiuse

La 24 Ore di Le Mans, in programma il prossimo 19 e 20 settembre, si correrà a porte chiuse. Gli organizzatori: "Non possiamo correre rischi, impossibile sapere la situazione sanitaria legata al Covid-19 e non vogliamo fare compromessi, quest'anno la gara si farà senza tifosi"

La 24 Ore di Le Mans, in programma il prossimo 19 e 20 settembre, si correrà senza pubblico a causa della pandemia Covid-19. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori, con la decisione che è stata presa dall'Automobile Club de l'Ouest e dalla Prefettura di Sarthe. Già posticipata lo scorso giugno in piena emergenza sanitaria, la grande classica di endurance ha provato in tutti i modi a consentire l'ingresso al pubblico, anche contingentato: le restrizioni in terra francese e il parere delle autorità locali, hanno sconsigliato un evento aperto ai tifosi. Si correrà dunque a porte chiuse, con un numero limitato di accesso anche per i giornalisti.